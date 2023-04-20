В Пуровском районе усовершенствуют систему школьного питания

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Глава Пуровского района Антон Колодин и неравнодушные родители посетили столовые школ №1, 2 и 3, чтобы ознакомиться с качеством питания учеников.

- Меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты, большинство учащихся едят с удовольствием. Сам попробовал блюда - готовят в столовых действительно вкусно, - отметил управленец.

Однако, по его словам, надо стремиться к тому, чтобы чтобы организация школьного питания стала еще лучше - всегда есть над чем работать.

- Совместно с ответственными специалистами разработаем план действий, обязательно учтем мнение ребят и их родителей. Для этого в столовых реализуют проект «QR-код качества», где каждый желающий может оставить свое мнение, - добавил Антон Колодин.

Напоминаем, что в начале 2022 года в регионе утвердили единый стандарт школьного питания. Это базовый документ, в котором прописаны общие требования для всех школьных столовых.