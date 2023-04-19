В микрорайоне «Советский» и промзоне Нового Уренгоя прокачали мобильную сеть

Фото: Shutterstock/предоставлено ПАО "МТС"

В Новом Уренгое жители микрорайона «Советский» получили обновленную мобильную связь и интернет. Для этого специалисты МТС расширили сеть LTE, которая охватила не только многоквартирные дома, но и территорию школ, детских садов и городской администрации.

После проведенных работ пользователи могут даже в часы максимальной нагрузки на сеть комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления и пользоваться современными сервисами экосистемы сотового оператора - онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями.

Также высокоскоростной мобильный интернет до 50 Мбит/с стал доступен работникам логистических центров, нефтесервисных и транспортных компаний, расположенных вдоль улицы Магистральная (в районе западной промзоны города). Устойчивая связь внутри и на территории производственных баз поможет персоналу более оперативно решать рабочие вопросы и повысить эффективность труда.

Кроме того, для компаний созданы условия, позволяющие запустить специальную сеть интернета вещей на основе технологии NB-IoT. С ее помощью можно развернуть цифровые сервисы для автоматизации производственных процессов.

– В газовой столице России, как принято называть Новый Уренгой, мы наблюдаем высокий спрос на наши сервисы. В связи с этим продолжаем активно расширять цифровую инфраструктуру в городе, который привлекает сотни вахтовиков из других регионов. Высокое качество связи – это не только удобство, но и знак гостеприимства всем, кто приезжает работать на Север. Устойчивый высокоскоростной интернет позволяет всегда быть на связи с близкими, с комфортом пользоваться банковскими приложениями, умными гаджетами. Уверен, что жители и гости города оценят новое качество связи и активно будут пользоваться любимыми сервисами, – прокомментировал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.