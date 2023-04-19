За прошедший год более 7 тысяч ямальцев переехали из аварийного жилья

Фото предоставлено КП

За пять лет на Ямале расселили 537 тысяч квадратных метров аварийного жилья и нарастили темпы строительства нового. Об этом сообщили на заседании комитета заксобрания региона по экологии, промышленности и ЖКХ.

Также в ходе обсуждений было сказано, что за последние три года в регионе ввели 676 тысяч квадратных метров нового жилья, из которых 190 «квадратов» в 2022 году (это 120% от планового показателя). К 2030 году планируется выйти на 332 тысячи квадратных метров нового жилья в год.

Напоминаем, что ликвидация аварийного жилфонда - одно из ключевых направлений в регионе. До конца 2025 года на Ямале расселят миллион квадратных метров непригодного жилья. Только за 2022 год благодаря окружным программам из «авариек» переехали 7 697 северян.

Отметим, что в 2022 году 1 535 ямальских семей получили финансовую поддержку на улучшение жилищных условий. За последние пять лет это рекордное количество реализации программы.