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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:03

Команда нефтепроводчиков из Тюменской области победила на всероссийском турнире по мини-футболу

Сергей Швецов
Фото: «Транснефть»

Фото: «Транснефть»

Команда нефтепроводчиков из Тюменской области заняла первое место на корпоративном турнире по мини-футболу среди дочерних организаций российской нефтепроводной компании. На спортивное мероприятие, приуроченное к 30-летию «Транснефти», в город Сочи съехались более 160 человек – 12 команд.

Двухдневный турнир начался с игр в четырех подгруппах. Команда тюменских спортсменов, выйдя в полуфинал, уверенно обыграла соперников. А лучшим игроком турнира признали работника Тюменского управления магистральных нефтепроводов Артур Ахмеров.

Фото: «Транснефть»

Фото: «Транснефть»

– Все команды были сильные, достойные соперники. В нашей компании мини-футбол немного отличается от стандартного тем, что на поле во время игры одновременно могут находиться пять игроков и один вратарь. Это меняет стратегию и технику игры, тем самым она становится ещё интереснее, – рассказал капитан команды Руслан Абдуллин, начальник отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктов Тюменского УМН.

Следующий турнир по мини-футболу пройдёт в мае. Его также приурочат к 30-летию организации.