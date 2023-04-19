Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске пять человек нуждаются в донорах костного мозга. В связи с этим городская больница приглашает жителей поучаствовать в очень важной акции - формирование российского федерального регистра доноров костного мозга.

Процесс очень простой: нужно заполнить анкету и сдать на анализ образец крови из вены. Весь процесс занимает примерно 15-20 минут.

Участвовать в акции могут ноябряне от 18 до 45 лет (прописка не важна). Особая подготовка не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напоминаем, что отделение переливания крови находится по улице Республики, д. 17, 2 этаж. Образцы можно сдать с 8:00 до 12:00 в период с 18 по 21 апреля. Телефоны для справки: 42-06-33; 42-10-04.

Не стоит бояться сдавать кровь, ведь чем больше доноров, тем больше шансов спасти чью-то жизнь.