Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 0:00

На Ямале 20 апреля 2023 года потеплеет до +5 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 20 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 20 апреля

Погода на Ямале на 20 апреля

Фото: Вера Зенина

В четверг, 20 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег и мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-14 градусов, при натекании облачности до -4. Днем 0…+5 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -7 градусов, днем +2. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО