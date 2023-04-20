На Ямале 20 апреля 2023 года потеплеет до +5 градусов

Погода на Ямале на 20 апреля Фото: Вера Зенина

В четверг, 20 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег и мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-14 градусов, при натекании облачности до -4. Днем 0…+5 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -7 градусов, днем +2. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: