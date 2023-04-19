В детскую поликлинику Ноябрьской ЦГБ поступило оборудование для лечения заболеваний глаз

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В детскую поликлинику Ноябрьской ЦГБ поступило оборудование для лечения амблиопии - глазной болезни. Как сообщили в пресс-службе медучреждении, речь идет об аппаратах «Монобиноскоп», «Спекл-М» и «Синоптофор».

Так, «Монобиноскоп» - это уникальный лазерный прибор, предназначенный для диагностики и восстановительного лечения заболеваний глаз. Он способен бороться с косоглазием, прогрессирующей близорукостью и зрительным утомлением.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Аппарат «Спекл-М» стимулирует глаз излучением в зеленом и красном спектрах, из-за чего активизируются обмен веществ в сетчатке, а также кровоток в центральной и макулярной областях. Все это снимает сосудистый спазм.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

«Синоптофор» - ортоптический и диагностический прибор, который используется окулистами для постановки диагноза и лечения косоглазия. С его помощью также удается исправить нарушения в двигательной функции органа зрения. Данный аппарат применяют для улучшения состояния сетчатки и нормализации бинокулярного зрения (способность видеть объекты обоими глазами).

Длительность лечения и количество сеансов индивидуальны и зависит от конкретного случая заболевания.