На Ямале 19 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 811.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, выздоровели 13 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 6 305 человек с COVID-19, госпитализировано 1 126 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 782 688 случаев. Излечился от коронавируса 8 501 житель, а 38 - скончались.