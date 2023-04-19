Семьи с детьми из Надыма и Пангод смогут купить дополнительное питание в магазинах «Пятерочка» и на маркетплейсе «Ozon» Фото: Вера Зенина

С 1 мая семьи с детьми, проживающие в Надыме и Пангодах, получат электронный сертификат, на средства которого смогут купить дополнительное питание в магазинах «Пятерочка» и на маркетплейсе «Ozon». Об этом сообщили в региональном департаменте информационных технологий и связи.

Напоминаем, что речь идет о пилотном проекте. Электронный сертификат будет привязан к «Единой карте жителя Ямала». Получить его могут беременные и кормящие женщины, дети до 3 лет (при наличии медицинских показаний), из малоимущих семей либо с инвалидностью, а также дети до 3 лет участников специальной военной операции.

На средства сертификата ямальцы смогут приобрести молочные продукты, каши, консервы, пюре и соки - всего 20 наименований. Каждый месяц номинал сертификата будет обновляться.

- Сегодня питание выдается на базе медицинских и иных учреждений. У северян нет возможности выбрать производителя продуктов. А благодаря нововведению граждане сами смогут приобретать питание, основываясь на своих вкусовых предпочтениях, - рассказал директор департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.