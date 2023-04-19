Опыт создания таркосалинского парка «Прибрежный» представили в «Экспоцентре» Москвы

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В «Экспоцентре» Москвы прошла главная парковая выставка страны по развитию комфортной городской среды. Среди участников был и таркосалинский парк «Прибрежный», на его примере посетители могли увидеть опыт создания современного общественного пространства в условиях Крайнего Севера.

Напоминаем, что ранее парк был признан одним из лучших общественных пространств в российской Арктике и включен Министерством строительства в Федеральный реестр лучших муниципальных практик в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом».

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Как отметили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, «Прибрежный» - наглядный пример того, как эффективно работает проект «Формирование комфортной городской среды».

Кстати, сам парк очень любим горожанами. В прошлом году был выполнен четвертый этап благоустройства.