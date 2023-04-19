Фото: администрация Надымского района

В Надыме могут появится сразу два арт-объекта, направленные на сохранение памяти. Быть им или нет - решат сами горожане.

«На портале «Живем на Севере» размещены два новых опроса для жителей Надымского района. На этот раз всем зарегистрированным пользователям предлагают принять решение о том, нужно ли установить в городе новые арт-объекты», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Фото: администрация Надымского района

Первый объект - стела «Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить», она напоминает стопку кирпичей со знаменитой фотографии Евгения Мамина. Второй - точная копия названия Дома культуры «Победа», когда-то размещенного на здании.

Принять участие в опросе можно до 5 мая. На данный момент горожане выступают за установку арт-объектов.