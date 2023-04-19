Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое ведется набор желающих принять участие в военно-исторической реконструкции, которая состоится 28 мая напротив клуба «Стрелец».

В основу постановки заложен исторический факт: в августе 1941 года 268-ая стрелковая дивизия получила приказ форсировать реку Тосна и обеспечить продвижение советских войск для прорыва блокады Ленинграда.

- Через речку построят понтонную переправу. По сценарию солдаты идут в бой и нарываются на группу эсэсовцев, а на берегу остается военно-полевой госпиталь. Будет сражение, спасение раненых, взрыв моста, - рассказали в городской администрации.

Всего для постановки требуется около 150 актеров, которые будут играть советских солдат, медсестер и гитлеровских захватчиков, возраст - от 18 до 60 лет. Также для реконструкции понадобится стилизованная военная техника, полевая кухня, обмундирование и макеты оружия.

Телефон для связи: 8 (922) 286-39-35.