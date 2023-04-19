В преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» увеличит число рейсов из Салехарда

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В преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» традиционно увеличит число рейсов из Салехарда.
28 и 29 апреля:
Тюмень - Салехард - Тюмень
Москва - Салехард - Москва
9 мая и 10 мая:
Тюмень - Салехард - Тюмень
Приобрести билеты можно в кассах авиакомпании или на официальном сайте.
Также напоминаем, что в честь Дня Победы авиакомпания «Ямал» сделала стопроцентную скидку для ветеранов. Оформить акционные билеты можно в кассах авиакомпании до 12 мая (включительно). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготную перевозку.