В Надыме сняли первый социальный клип-сериал о преступниках

Фото: администрация Надымского района

В Надыме прошла премьера первого социального клип-сериала «Судьба из будущего». Как сообщили в районной администрации, закрытый показ состоялся 18 апреля в Музее истории и археологии.

- Действие происходит в далеком будущем. Судебная система изменена - осужденные не приговариваются к заключению. В качестве наказания их погружают в искусственный сон, в котором они заново переживают совершенное преступление, но находясь на месте жертвы и испытывая ее чувства и эмоции, - рассказали в мэрии.

Фото: администрация Надымского района

Мини-сериал состоит из трех музыкальных клипов, объединенных одной сюжетной линией. Каждый из них поднимает острые социальные темы. Зрители сериала, как и его герои, получат возможность увидеть одну и ту же ситуацию под разным углом, понять каждую из сторон и сделать выводы.

Режиссером проекта выступил будущий резидент надымской арт-резиденции Владимир Минин, актерами - местные жители. Также горожане написали к сериалу музыку, песни и сами их исполнили.

Сериал будет выходить в социальных сетях. Каждую неделю - новая серия.