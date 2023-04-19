В Новом Уренгое монтажникам «АрктикСтройПром» пришлось выбивать зарплату через суд

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В Новом Уренгое работникам «АрктикСтройПром» пришлось выбивать зарплату через суд. Изначально северяне обратились в прокуратуру с просьбой помочь им разрешить проблему.

- Установлено, что с февраля по апрель 2022 года заявители трудились в организации монтажниками, при этом трудовые отношения с ними не были оформлены. Кроме того, руководство фирмы задолжало людям более 300 тысяч рублей, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отношения между работниками и компанией трудовыми, а также выплатить им зарплату.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Напоминаем, что ранее в Новом Уренгое строительная организация задолжала работникам 12 миллионов рублей. Людям не платили деньги три месяца.