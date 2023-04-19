Житель Яр-Сале отправится в колонию за пьяную езду на снегоходе

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В Ямальском районе осудили жителя Яр-Сале, который в очередной раз сел пьяным за руль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Мужчину задержали в января 2023 года. Будучи под действием алкоголя, он гнал на своем снегоходе по зимнику Яр-Сале - Панаевск - Салемал - Аксарка, где столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот» и был задержан инспектором ГИБДД.

- Позже выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление, - прокомментировали в надзорном органе.

В итоге суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, северянин не имеет права садиться за руль ближайшие 5 лет.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надымском районе погиб молодой водитель снегохода. Он не справился с управлением.