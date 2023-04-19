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НовостиОбщество19 апреля 2023 4:17

Власти Салехарда подготовили для молодежи из Волновахи тысячу открыток для поздравления с 9 мая

Речь идет об акции «Открытка с любовью»
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Власти Салехарда подготовили сюрприз для молодежи из Волновахи, которая приедет в город для участия в форуме «ПроФормат». Речь идет об акции «Открытка с любовью», снискавшей популярность у северян.

- Приготовили для ребят сюрприз - теперь акцию «Открытка с любовью» они смогут провести у себя дома. Молодежная делегация соберет с собой тысячу открыток и передаст жителям города. Все желающие смогут отправить друзьям и близким поздравление с 9 мая с теплым приветом от Салехарда, - сказал глава города Алексей Титовский.

Макет открыток разработан совместно воспитанниками Детской школы искусств им. Е. Образцовой и школы искусств Волновахи.

Напоминаем, что ранее акция прошла в окружной столице во время празднования Дня оленевода. Следующая состоится в День Победы, сейчас горожане разрабатывают дизайн открыток.