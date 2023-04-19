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В Тарко-Сале вынесли приговор мужчине, который за деньги откосил от обязательных работ, на которые его отправил суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Ранее мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ и приговорен к 400 часам обязательных работ в Дорожно-строительном управлении. Желая откосить от трудовой деятельности, он дал взятку в 20 тысяч рублей мастеру указанной организации. Последний, взяв деньги, оформлял и направлял в управление Федеральной службы исполнения наказаний документы, подтверждающие отбытие осужденным наказания, - прокомментировали в ведомстве.

Материалы по даче взятки были выделены из уголовного дела, возбужденного в отношении мастера. Его будут судить по пяти эпизодам ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Что касается взяткодателя, он признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). За совершенное преступление он получил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.