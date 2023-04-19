Муравленковцы, принимавшие участие в СВО, вернулись домой на время отпуска

Фото: Елена Молдован, соцсети

Жители Муравленко, принимавшие участие в СВО, вернулись домой на время отпуска. Об этом сообщила глава города Елена Молдован, которая лично встретилась с солдатами.

- Наши ребята прибыли в короткий отпуск. Благодарна, что уделили время и мне, говорили о многом. Помню, как всем городом мы провожали их в сентябре. Сегодня передо мной те же герои, только взгляды внимательные, а суждения взвешенные, осмысленные. Хоть мужчины и скрывают эмоции, глаза их светятся от того, что они здесь, дома, - сказала градоначальница.

Фото: Елена Молдован, соцсети

В ходе встречи северяне поблагодарили земляков за оказанные помощь и поддержку. Там, в зоне СВО, каждая посылка или весточка из дома по-настоящему бесценны.

Напоминаем, что недавно в аэропорту Салехарда торжественно встретили прибывшего в отпуск участника СВО. Мужчина не видел близких полгода.