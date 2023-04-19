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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 0:00

На Ямале 19 апреля 2023 года потеплеет до +3 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 19 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 19 апреля

Погода на Ямале на 19 апреля

Фото: Вера Зенина

В среду, 19 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -13…-18 градусов, при натекании облачности до -8. Днем -2…+3 градуса, местами до -8.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -15 градусов, днем -2. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО