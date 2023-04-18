Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале готовятся к предстоящему потеплению и активно вывозят снег с городских улиц. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Готовимся к ближайшему потеплению, на выходных синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Поручил дорожно-строительному управлению усилить работу в части вывоза снега с улиц и дворов, - прокомментировал управленец.

В работе задействовано почти 40 единиц техники. Сегодня основные силы сосредоточены на уборке внутриквартальных проездов улиц Геологов, Труда и Сеноманская, а также в микрорайонах Инициатива и Окуневый, рабочие будут трудиться до 20:00. В ночную смену выйдут девять единиц техники..

За сутки совместными усилиями удается вывезти до 3,5 тысяч кубометров снега.

- Постепенно техника зайдет в каждый двор многоквартирных домов. Большая просьба к автовладельцам - убирать машины со стоянок на время очистки снега, - добавил Антон Колодин.