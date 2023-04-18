В Салехарде воспитанники детсада изготовили для бойцов СВО четыре десятка окопных свечей

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде воспитанники детского сада «Снегурочка» изготовили для бойцов СВО четыре десятка окопных свечей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На изготовление каждой у малышей уходило по несколько часов, еще сутки ребятам пришлось ждать, чтобы увидеть результат своего труда - пока свечи засохнут.

- Мы сделали их, чтобы они освещали путь солдатам, согревали их и напоминали о доме, - поделились малыши на пункте сбора, куда лично доставили поделки для взрослых.

Сегодня свечи отправили на линию соприкосновения, а вместе с ними - около семи десятков адресных посылок из Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов.

Кстати, это уже 14 рейс гуманитарной помощи, который отправился бойцам из окружной столицы. Всего за полгода из Салехарда ушло более 30 тонн груза для защитников.