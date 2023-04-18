В рамках Недели добра на Ямале пройдет более 200 мероприятий

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

На Ямале проходит Неделя добра. В ее рамках с 15 по 23 апреля в округе пройдет более 200 мероприятий с участием волонтеров, общественности и НКО. Северяне смогут помочь детям, пожилым людям, семьям участников СВО и всем, кто нуждается в поддержке.

Например, 20 апреля в регионе пройдет акция «Бесплатная консультация ветеринара». Ямальцы смогут прийти с животным в любую госветклинику, чтобы получить рекомендации от специалиста и прививку против бешенства.

С 22 по 23 апреля в большинстве приютов для животных проведут Дни открытых дверей. Северянам предлагают познакомятся с пушистыми питомцами и принести им корм, лакомства, крупы, игрушки, ненужные теплые вещи и одеяла.

Также до 23 апреля в округе пройдут встречи с руководителями НКО, благотворительные акции и ярмарки, молодежные форумы и встречи с активистами, концерты, мастер-классы, выставки и многое другое.

Так, в преддверии Недели добра Салехардская епархия провела акцию «Светлый ангел». Собранные средства, а это больше 600 тысяч рублей, направят в фонд «Ямине» для реабилитации трех юных северян.