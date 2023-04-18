Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое «Мастерская добра» переедет в комфортное и просторное помещение. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Руководит ей Екатерина Черемушкина. Как только была объявлена частичная мобилизация, северянка начала шить у себя дома снуды и балаклавы, а сейчас в ее мастерской трудятся десятки горожанок, они изготавливают сухой душ, матрасы и подушки. Кроме того, за пару месяцев женщины сделали около 300 шевронов с позывными ребят.

Как только поступает заброс от бойцов, рукодельницы его выполнят. Так, девушки быстро изучили технологию изготовления носилок, и вот уже первые партии готовы для отправки.

«Молодцы, девчата! А мы поможем, подыщем просторное помещение, чтобы мастерицы разместились в комфорте. Любая помощь важна», - написал Андрей Воронов в своих соцсетях.