Губкинцы пожертвовали детям Донбасса 100 тысяч рублей

Фото: администрация Губкинского

Во время пасхальных гуляний в Губкинском прошла праздничная ярмарка «Поможем детям Донбасса». Как сообщили в местной администрации, участие в ней приняли более 500 человек и порядка 20 городских учреждений, общественных и религиозных организаций.

Те, у кого не было возможности посетить мероприятие, могли сделать пожертвование по QR-коду. На сегодняшний день горожане перевели около 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что сбор продлится до 23 апреля. Все вырученные средства передадут в городскую общественную организацию «Ветеран». Они пойдут на закупку и отправку необходимых вещей детям ДНР и ЛНР.

Кроме того, 27 апреля из Губкинского в Волноваху отправится машина с 10 тоннами вещей, игрушек, канцелярскими принадлежностями, колясками, велосипедами и компьютерами. Все это собрали неравнодушные жители, детсады и предприниматели.

Необходимые вещи собирают в благотворительном фонде «Дорогами добра с Ямала». Если у вас есть возможность и желание оказать помощь - обращайтесь по телефону: 8-982-162-81-17 (Виталия).