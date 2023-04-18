На Ямале 18 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 788.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 15 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 5 257 человек с COVID-19, госпитализировано 1 240 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 776 383 случая. Излечились от коронавируса 8 416 жителей, а 37 - скончались.