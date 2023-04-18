Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 8:36

Владимир Путин объявил благодарность раненному в зоне СВО бойцу из Ямальского района

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский
Марина Прохорова
Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил награды сотрудникам местного военного комиссариата. Был среди них и Петр Сэротэтто - боец, раненый в зоне спецоперации и получивший благодарность от президента.

- Среди награжденных - Петр Сэротэтто, ему объявлена благодарность верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга, - сказал управленец.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Также он поздравил Петра и всех награжденных с заслуженной оценкой деятельности и отметил, что благодаря качественной работе, опыту и профессионализму сотрудников военного комиссариата авторитет Вооруженных Сил России только растет.

- Ямальцы стремятся защищать свою страну и достойно служить на благо ее интересов, - добавил Андре Кугаевский.