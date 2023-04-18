Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы работает с ограничениями

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямал надвигается потепление, в связи с этим в работе зимников могут возникнуть изменения.

В данный момент на зимней автодороге Лабытнанги - Мужи - Азов введены ограничения. С 08:00 до 20:00 проехать по ней могут автомобили массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 - массой до 30 тонн.

Движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп и ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги открыто для всего транспорта массой до 30 тонн.

Также напоминаем, что с 15 апреля закрыто движение по зимней дороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Теперь она заработает только в следующем сезоне.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.