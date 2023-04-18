Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе будут возрождать кузнечное ремесло. По словам главы муниципалитета Олега Попова, инициатива принадлежит местному жителю Василию Пасьмарову, который выиграл грант на ее реализацию.

- Он вошел в число победителей регионального конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Из 135 заявок по 13 различным номинациям были отобраны лишь семь, среди них и идея нашего земляка, - прокомментировал управленец.

На средства гранта Василий планирует купить спецодежду для проведения мастер-классов.

Кстати, в марте этого года молодого активиста поддержали и на местном уровне. Он получил на молодежном форуме 124 тысячи рублей, которые потратил на покупку наковальни, молота, захватов и плавильной печи.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе начали выпускать собственную линейку мороженого. Путь лакомства от производства до прилавка занимает всего несколько часов.