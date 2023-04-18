В селах Тазовского района магазины завысили стоимость продуктов на 75% Фото: Вера Зенина

Прокуратура Тазовского района обнаружила завышенные цены на продукты питания в магазинах сел Гыда и Антипаюта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушения выявили сразу в пяти торговых точках.

- В ходе надзорных мероприятий в пяти магазинах выявлены факты превышения допустимых торговых надбавок на продукты питания, в отдельных случаях более чем на 75%, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура внесла бизнесменам представления об устранении нарушений, а также возбудила административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На данный момент цены приведены в норму, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения закона директорам иных магазинов.