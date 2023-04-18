Фото: Алексей Титовский, соцсети

Предстоящим летом в Салехарде отремонтируют шесть многоквартирных домов в капитальном исполнении. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Так, ремонт крыш выполнят по улицам Броднева, д. 50 и Подшибякина, д. 41. А на улице Богдана Кнунянца, д. 7 приведут в порядок не только кровлю, но и фасад. Также фасады отремонтируют в доме №6 по улице Губкина и доме № 57 по улице Зои Космодемьянской, также в последнем обновят внутридомовые инженерные системы водоснабжения. И последний адрес - улица Зои Космодемьянской, д. 56 - отремонтируют фундамент.

Завершить ремонт планируется в начале осени.

Напоминаем, что также предстоящим летом в Салехарде построят более 7 километров дорог. Работы пройдут как в центре города, так и на окраинах.