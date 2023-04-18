Житель Лабытнанги купил в интернете несуществующего щенка

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В полицию Лабытнанги обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, мужчина хотел купить собаку дорогой породы, но остался и без животного, и без денег.

- При проведении проверки полицейские установили, что заявитель нашел в интернете объявление о продаже щенков. Связавшись с продавцом и договорившись о покупке и доставке собаки, он перевел на счет злоумышленника 16 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Однако в назначенную дату щенка северянину так и не доставили. Позвонив продавцу и не дождавшись ответа, мужчина отправился писать заявление.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего лабытнангца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».