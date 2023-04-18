На Ямале выделят дополнительные средства для переезда жителей аварийных домов в другие регионы Фото: Вера Зенина

На Ямале расширили меру поддержки для жителей аварийных домов. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, власти выделят дополнительные средства для переезда людей из старых «деревяшек» в регионы с более мягким климатом.

Таким образом, благодаря данному решению, улучшить жилищные условия в этом году смогут еще 210 семей.

Напоминаем, что данная программа действует в регионе с 2021 года и пользуется популярностью у северян. За это время приобрести новое жилье за пределами Ямала смогли 428 семей, а с начала этого года был выдан уже 161 сертификат.

- Кроме увеличения финансирования программы принято решение о добавлении региона, куда возможен переезд. Теперь социальную выплату можно потратить на жилье в городах Тюменской области. Получается, что мера поддержки охватывает всю территории России, - сказал первый заместитель глава ведомства Тимофей Савиных.