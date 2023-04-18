В Лабытнанги семьи погибших в пожаре людей получат по миллиону рублей Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги семьи погибших в пожаре людей получат по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время заседании антитеррористической комиссии, на которой обсуждались вопросы обеспечения безопасности в майские праздники и повышение уровня защищенности объектов транспортной инфраструктуры.

Также глава региона выразил соболезнования близким погибших и поручил оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям, чтобы они как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

- Впереди длинные праздники и вопрос пожарной безопасности, особенно деревянного фонда, стоит очень остро. Трагический случай в Лабытнанги - это очень серьезный звонок нам всем, что необходимы дополнительные меры. Рано делать выводы о причинах пожара, их установят специалисты. Но, учитывая грядущие праздники, мы должны не допускать, чтобы вблизи жилых домов разводили открытый огонь, костры, ставили мангалы, - заявил глава региона.

Напоминаем, что пожар начался в минувшую субботу, 15 апреля, в доме №31 по улице Школьная. Спасатели прибыли на место через считанные минуты после получения сигнала, однако к тому времени здание уже было полностью охвачено огнем. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тела пяти человек.