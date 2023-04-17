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В Ямальском многопрофильном колледже начнут готовить специалистов железнодорожного транспорта. Соответствующее соглашение было подписано между образовательным учреждением и ООО «Газпромтранс».

По словам руководителя ямальского филиала предприятия Александра Маленчука, дефицит кадров по обслуживанию железнодорожного транспорта становится все ощутимей, немалую роль в этом играет отсутствие учреждений, которые готовят таких специалистов.

- Сегодня мы сделали первый шаг. На базе колледжа начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте». Выпускники будут работать по профессии «Дежурный по разъезду» и «Дежурный по железнодорожной станции». Будет возможность освоить вторую профессию «Составитель поездов» и «Приемосдатчик груза и багажа», «Слесарь по ремонту подвижного состава», - говорит Александр Маленчук.

Как отметила директор Ямальского многопрофильного колледжа Тамара Токманцева, новые специальности будут востребованы в связи со строительством Северного широтного хода, расширением железнодорожной инфраструктуры и использованием перспективных систем управления движения поездов на железнодорожной линии Обская - Бованенково.

С 1 сентября на базе Ямальского многопрофильного колледжа будет набрана первая группа из 25 ребят на базе 9 классов.