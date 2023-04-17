Жительница Нового Уренгоя взяла в кредит миллион рублей и перевела их мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась женщина 1986 года рождения, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, горожанка поверила, что на ее имя незаконно оформили кредит и выполнила все, что ей велел злоумышленник.

- Заявительнице позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита он убедил жертву взять заем в банке, - прокомментировали в ведомстве.

Думая, что общается с сотрудником банка, женщина оформила кредит, а затем перевела деньги на посторонний счет. В итоге она лишилась миллиона рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до 10 лет лишения.