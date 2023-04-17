В Надымском районе погиб молодой водитель снегохода

Фото: ОМВД по Надымскому району

В минувшую субботу, 15 апреля, в Надымском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе районного ОМВД, погиб 22-летний водитель снегохода «Frontier 1000».

- В 20:00 на промысловой дороге между УКГП -1В и УКГП-5 водитель снегохода не справился с управлением и опрокинулся. В результате случившегося он скончался на месте происшествия, а его пассажир получил травмы и был госпитализирован в больницу Нового Уренгоя, - рассказали в ведомстве.

Также в полиции сообщили, что транспорт не был зарегистрирован в соответствии с законом.

Фото: ОМВД по Надымскому району

Госавтоинспекция Надымского района еще раз обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД.

- Помните, от мастерства, опыта и профессионализма водителя зависят не только его жизнь и здоровье, но и безопасность окружающих его участников дорожного движения, - подчеркнули в ведомстве.