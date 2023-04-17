Госархив Ямала пополнился редкими снимками участников Великой Отечественной войны

Фото: служба по делам архивов ЯНАО

Экспертно-проверочная комиссия службы по делам архивов Ямала подвела итоги работы за первый квартал 2023 года. Всего были проведены три заседания и рассмотрен 21 вопрос.

Так, в «Коллекцию документов личного происхождения художников Ямало-Ненецкого автономного округа» были включены документы личного происхождения Сергея Лугинина. Он является членом Союза художников России, мастером декоративно-прикладного искусства и ремесел. С 2001 по 2016 годы он возглавлял окружной Дом ремесел.

Коллекция документов «Геологоразведчики - первопроходцы Ямало-Ненецкого автономного округа» пополнилась личными документами Николая Пирогова, бурильщика разведочного бурения скважин на нефть и газ Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции.

Кроме того, государственный архив региона пополнили копии документов, наградные свидетельства и фотографии военных лет девяти жителей Салехарда.

Фото: служба по делам архивов ЯНАО. Выпускники зооветтехникума, Салехард, 1943 год.

А фонд Ямальского полярного агроэкономического техникума - двумя фотоальбомами. В них содержатся редкие, имеющие историческую ценность фотографии здания техникума, студентов и преподавателей разных лет.