Фото: администрация Муравленко

В Муравленко скончалась ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Газизова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Сердце Татьяны Остаповны остановилось на 102-ом году жизни. В нашей памяти остался светлый образ хрупкой женщины, которая смело преодолевала трудности судьбы и всегда говорила, что богатство человека - это его семья. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким женщины, - прокомментировали в мэрии.

Татьяна Остаповна прожила долгую и наполненную событиями жизнь. Родилась она 6 января 1922 года в Харьковской области на Украине. Окончила там медицинскую школу, а затем попала по распределению в Киргизию, где и встретила будущего супруга. На Север женщина приехала в 2003 году.

Всю молодость Татьяна Остаповна проработала в медицине, спасая человеческие жизни. Сила характера помогли ей пережить годы войны и послевоенной разрухи.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что скончался почетный гражданин Тазовского района и ветеран Илику Салиндер.