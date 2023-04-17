Фото: Правительство ЯНАО

Надымский центр добровольчества пополнится новыми тренажерами для оказания первой помощи. В феврале учреждение выиграло конкурс, проводимый региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, и получило грант.

Вместе с тренажерами будут закуплены расходные материалы и оргтехника. Все это будет использоваться для обучения населения навыкам оказания первой помощи.

Напоминаем, что «Ресурсный центр по поиску пропавших людей» был создан в 2021 году. Ранее округ закупил для него спасательное и обучающее оборудование: беспилотники, навигаторы, системы связи и манекены для отработки навыков первой помощи.

В 2022 году учреждению оказали финансовую поддержка, направленную на подготовку добровольцев-поисковиков. Его сотрудники провели мероприятия по подготовке и обучению населения в сфере безопасного поведения, оказанию первой медицинской помощи и поиску пропавших людей. Кроме того, в 2022 году добровольцы совместно с работниками «Ямалспаса» провели шесть поисково-спасательных работ, в ходе которых спасли пятерых человек.