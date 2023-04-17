Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальские зимники охвачены мобильной связью на 75%. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такие результаты дали исследования, проводимые специалистами Главного радиочастотного центра.

Так, участки зимних дорог Шурышкары - Питляр и Развилка - Катравож уже полностью покрыты связью. А вот на участках Развилка - Горки и Коротчаево - Красноселькуп зафиксировано наименьшее покрытие.

Обновленные данные внесут в общую карту покрытия дорог сотовой связью Ямала, чтобы в дальнейшем планировать развитие ее инфраструктуры.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что трасса Салехард - Надым обеспечена сотовой связью более чем на 70%.