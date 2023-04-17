Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 8:52

Ямальские зимники охвачены мобильной связью на 75%

Это выяснилось в ходе исследования
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальские зимники охвачены мобильной связью на 75%. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такие результаты дали исследования, проводимые специалистами Главного радиочастотного центра.

Так, участки зимних дорог Шурышкары - Питляр и Развилка - Катравож уже полностью покрыты связью. А вот на участках Развилка - Горки и Коротчаево - Красноселькуп зафиксировано наименьшее покрытие.

Обновленные данные внесут в общую карту покрытия дорог сотовой связью Ямала, чтобы в дальнейшем планировать развитие ее инфраструктуры.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что трасса Салехард - Надым обеспечена сотовой связью более чем на 70%.