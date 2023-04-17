На Ямале 17 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 29 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 764.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 17 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 5 789 человек с COVID-19, госпитализирован 401 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 771 126 случаев. Излечились от коронавируса 5 944 жителя а 36 - скончались.