В Салехарде обнаружили предприятие-фантом, через которое в продажу поступили более 102 тонн продукции неизвестного качества

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Специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу, мониторя ФГИС «Меркурий», выявили в Салехарде предприятие-фантом ООО «Р.Е.Й.В.», благодаря которому в продажу поступили продукты, качество и происхождение которых вызывают сомнение. Речь идет о 65 тоннах сливочного масла, 10 тоннах сухого молока, 18 тоннах рыбы и 9,99 тонн говядины и субпродуктов.

- В ООО «Р.Е.Й.В.» из московской фирмы ООО «ГЕФЕСТ-МИЛК» поступили две партии сливочного масла в количестве 40 килограммов и одна партия сухого молока весом в 25 килограммов производства Республики Беларусь. Уполномоченным лицом ООО «Р.Е.Й.В.» по несуществующим бумажным ВСД к указанным партиям было добавлено 10 тонн сухого молока и 65 тонн сливочного масла неизвестного происхождения. Данный факт является нарушением Ветеринарного законодательства РФ, - прокомментировали в ведомстве.

Так же предприятие незаконно оформило производственные документы на 18 тонн рыбы и 9,99 тонн говядины и субпродуктов.

На данный момент информация по факту незаконного оборота животноводческой продукции направлена в Управление МВД России и УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, а так же в Службу ветеринарии Ямало-ненецкого автономного округа.