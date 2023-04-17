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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:41

На Ямале разыскивают свидетелей ДТП, произошедшего 15 апреля между Коротчаево и Тазовским

Пострадал один человек
Марина Прохорова
Фото: ОМВД Пуровского района

Фото: ОМВД Пуровского района

Автоинспекторы Пуровского района разыскивают свидетелей ДТП, произошедшего 15 апреля между Коротчаево и Тазовским. Около 9:30 утра на четвертом километре трассы столкнулись сразу три автомобиля.

- В результате случившегося водитель «Лады Приоры» получил телесные повреждения, его доставили на скорой в больницу Нового Уренгоя, - прокомментировали в пресс-службе районного ОМВД.

Известно, что водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Mitsubishi».

Граждан, обладающих информацией о произошедшем ДТП, необходимо позвонить по телефону: 8(922)154-83-76.