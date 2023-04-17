Мошенник развел жительницу Салехарда на деньги, пообещав ей выгодную работу

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В полицию Салехарда обратилась 40-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, женщина перевела аферисту деньги, чтобы устроиться на работу.

- Полицейские установили, что с 7 по 8 апреля потерпевшая увидела в мессенджере предложение о трудоустройстве и получении прибыли. Перейдя по ссылке женщина, следуя указаниям неизвестного лица, перевела на указанные реквизиты 9 958 рублей. После этого с ней перестали выходить на связь, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымчанка повелась на распространенную схему и перевела преступникам более двух миллионов рублей.