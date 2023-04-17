В Ноябрьске на несколько месяцев приостановили вакцинацию от коронавируса

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьске приостановили вакцинацию от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, это связано с нехваткой вакцины, поставка ожидается в течение нескольких месяцев.

«Уважаемые жители города, вакцинация от новой коронавирусной инфекции временно приостановлена. Поставка препарата ожидается в течение двух месяцев», - говорится в сообщении, опубликованном на официально странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим прививочный кабинет по адресу Республики, д. 32 не работает. Он откроется, когда препарат поступит в город.

Напоминаем, что за прошедшие сутки коронавирусом заразились 22 ямальца, всего с начала пандемии количество заболевших составило 155 735.