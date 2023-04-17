Суд вынес приговор жительнице Яр-Сале, купившей наркотики в интернете

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В Ямальском районе осудили жительницу Яр-Сале, купившую наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в сентябре 2022 года женщина, принимая меры конспирации, заказала в интернете наркотик в крупном размере. Задержали ее благодаря своевременно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, - прокомментировали в ведомстве.

В свое оправдание северянка сообщила, что купила запрещенное вещество для личного потребления. Кто ей его продал - не знает.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и приговорил ее к 420 часам обязательных работ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что пенсионерка из Красноселькупского района отправится в колонию за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Учитывая ее возраст, суд вынес довольно мягкий приговор.