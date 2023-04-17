В Новом Уренгое рыхлят реки и расчищают лотки вдоль дорог, чтобы избежать паводка

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое притупили к противопаводковым мероприятиям. Об этом сообщили в городской администрации.

- Рабочие расчищают от наледи и снега лотки вдоль дорог и проездов, готовят сливы дренажных сооружений для приема воды. Прошли ревизию техника и оборудование для откачки талых вод: вакуумные автоцистерны и мотопомпы, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Ведутся работы и на реках. Сейчас специалисты занимаются расчисткой пройм и рыхлят лед на участках у мостовых опор, где вероятно образование ледового затора.

Напоминаем, что в прошлом году ледоход в Новом Уренгое начался 16 мая. А в этом году ледоход на ямальских реках ожидается раньше срока.