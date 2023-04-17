В Ноябрьске домашний пес угодил в яму с кипятком и умер от ожогов

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Шокирующую историю рассказали волонтеры ноябрьского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». Примерно неделю назад в городе погиб домашний пес, он стал жертвой коммунальной аварии - с головой угодил в яму с кипятком.

- Хозяйка и рядом находившийся мужчина смогли его вытащить, обварив при этом руки. Круглосуточных ветеринаров у нас нет, а рабочий день на тот момент еще не начался. На оказание первой помощи подключились мы, консультируясь с «Зооветцентром» в Сургуте, - рассказали зоозащитники.

Первым делом псу обезболили и обработали ранены, а затем его отвезли к местному ветеринару.

- К вечеру уже стало понятно, что ожоги действительно серьезные. Шерсть не спасла и слазила клочками, требовался стационар. Хозяева выехали на такси в Сургут, - продолжили рассказ зооволонтеры.

К сожалению, все труды оказались тщетны, через полутора суток песика не стало. Немалую роль в этом сыграло упущенное время.

Что касается ямы с кипятком, то позже она была огорожено, а авария устранена.