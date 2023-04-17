Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 2:59

В Ноябрьске домашний пес угодил в яму с кипятком и умер от ожогов

За жизнь собаки боролись больше суток
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Шокирующую историю рассказали волонтеры ноябрьского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». Примерно неделю назад в городе погиб домашний пес, он стал жертвой коммунальной аварии - с головой угодил в яму с кипятком.

- Хозяйка и рядом находившийся мужчина смогли его вытащить, обварив при этом руки. Круглосуточных ветеринаров у нас нет, а рабочий день на тот момент еще не начался. На оказание первой помощи подключились мы, консультируясь с «Зооветцентром» в Сургуте, - рассказали зоозащитники.

Первым делом псу обезболили и обработали ранены, а затем его отвезли к местному ветеринару.

- К вечеру уже стало понятно, что ожоги действительно серьезные. Шерсть не спасла и слазила клочками, требовался стационар. Хозяева выехали на такси в Сургут, - продолжили рассказ зооволонтеры.

К сожалению, все труды оказались тщетны, через полутора суток песика не стало. Немалую роль в этом сыграло упущенное время.

Что касается ямы с кипятком, то позже она была огорожено, а авария устранена.