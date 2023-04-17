Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 0:00

На Ямале 17 апреля 2023 года пройдет небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 17 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 17 апреля

Погода на Ямале на 17 апреля

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 17 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы 15-16 м/с. Температура ночью -21…-26 градусов, при прояснении до -31. Днем -8…-13 градусов, местами до -18, по западу до -3.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -21 градус, днем -10. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО