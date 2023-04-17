На Ямале 17 апреля 2023 года пройдет небольшой снег

Погода на Ямале на 17 апреля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 17 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы 15-16 м/с. Температура ночью -21…-26 градусов, при прояснении до -31. Днем -8…-13 градусов, местами до -18, по западу до -3.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -21 градус, днем -10. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: